قتلى وجرحى إثر اشتباكات في مخيم الرشيدية

اندلعت اشتباكات بالرصاص والقذائف الصاروخية بين عدد من الفصائل الفلسطينية في مخيم الرشيدية، ولم تعرف الأسباب بعد. وأفادت معلومات بأن رقعة الاشتباكات توسعت بعد ساعات من اندلاعها حيث استعملت الى الأسلحة الرشاشة بعض قذائف الـ”آر بي جي”، والقنابل اليدوية. وأفيد عن إصابة شاب توفي لاحقاً وإصابات أخرى.

هذا وتعمل حركة فتح والفصائل الفلسطينية على محاصرة الإشكال. وأفادت معلومات أمنية من داخل مخيم الرشيدية عن سقوط أكثر من قتيل وعدد من الجرحى في الاشتباكات. وفيما يتم نقل الاصابات الى احدى مستشفيات صور لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الساعة بشكل متقطع وتسمع رشقات نارية ورصاص قنص بين الفينة والاخرى.

وتحاصر عناصر من فتح ومنظمة التحرير الفلسطيني منزل حسين هويدي المطلوب بست مذكرات توقيف على خلفية الاتجار بالمخدرات. وعلم ان حركة حماس اجلت الى موعد لاحق مهرجانا كانت تنوي اقامته في المخيم عصراً.