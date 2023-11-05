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قتلى وجرحى وتدمير تجهيزات.. "حزب الله" يستهدف 4 مواقع للاحتلال

منذ 9 دقائق
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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على وقع التوتر المتصاعد على الحدود الجنوبية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، أعلن “حزب الله” في بيان اليوم، أنّه عند الساعة (01:20)، استهدف مقاتلوه “آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة، ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح”.

وفي بيان آخر، كشف الحزب أنّه عند الساعة (12:20) من اليوم الأحد، استهدف المقاتلون “موقع مسكاف عام بالصواريخ الموجهة والأسلحة ‏المناسبة، ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية”.

كما أوضح الحزب في وقت سابق اليوم، أنّه عند الساعة (11:20) تمّ استهداف “ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة”.

بالمقابل، قصفت مدفعية العدو أطراف بلدتي محيبيب وبليدا. فيما أفادت المعلومات بأنّ قصفًا إسرائيليًا استهدف “جبل الباط” جنوب بلدة عيترون.

إلى ذلك، دوت صفارات إنذار في مستوطنتي زرعيت وأفيفيم في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه “أفيفيم”.

بدوره، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ “القبة الحديدية اعترضت مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، والجيش يقصف بالمدفعية داخل لبنان”.

وأضاف أنّه تمّ “استهداف خلية حاولت إطلاق قذائف من لبنان باتجاه رأس الناقورة”.

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