الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
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"قتلٌ متعمّد للمرضى".. نقيب الصيادلة: للتشدّد في ضبط الدواء المهرّب

منذ 44 دقيقة
نقيب صيادلة لبنان جو سلّوم

نقيب صيادلة لبنان جو سلّوم

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أشار نقيب صيادلة لبنان جو سلّوم، في بيان، إلى “التحذير الصادر عن منظمة الصحة العالمية عن وجود دواء methotrexate ملوّث في لبنان، والمضاعفات الخطيرة على الأطفال المصابين بالسرطان الذين تناولوا هذا الدواء في لبنان”.

سلّوم أكّد “مرة أخرى، مطالبة المسؤولين التشدد في منع دخول الدواء المهرّب إلى لبنان تحت أي سبب أو ظرف، فتشريع دخول الدواء المهرّب، وغير المسجّل في وزارة الصحة، والذي يفتقد إلى معايير الجودة العالمية، هو قتل متعمّد للمرضى، وفي المقابل ضرورة الاسراع في تأمين الدواء الجيد للمرضى، واجتراح خطة لدعم مباشرة المريض للتمكن من شراء الدواء، سيما بعد تدهور القدرة المالية للبنانيين”.

وإذ ثمّن نقيب الصيادلة “الدور الذي تقوم به وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية، أكد “استمرارية العمل في مكافحة كل أشكال التهريب والتلاعب والاستخفاف بصحة اللبنانيين وحياتهم”.

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