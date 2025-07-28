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قتل لبنانياً وفر إلى سوريا والأمن العام يستدرجه

منذ ساعة واحدة
بلدية القاع

بلدية القاع

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني البيان الآتي:

“بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٥ فقد الإتصال باللبناني أحمد مصطفى الشهاب من أهالي بلدة الوزاني وتم العثور عليه مقتولا في محلة ميس الجبل عند طريق المستشفى باتجاه الوادي. ودارت الشبهات حول السوري ا. ع. تولد ١٩٩٨، الذي توارى عن الأنظار.

عليه باشرت القطعات المعنية في المديرية العامة للأمن العام بعملها الإستقصائي لتحديد مكان تواجده، وبنتيجة عملية أمنية نوعية تمكنت المديرية العامة للأمن العام من إستدراجه من سوريا وتوقيفه بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٥، في منطقة القاع. وبنتيجة التحقيقات الأولية اعترف بإرتكابه جريمة القتل بدوافع شخصية إنتقامية وفراره الى سوريا. ويتم متابعة التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

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