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قتل 3 أشخاص في سوريا فأوقف في البساتين

1 - أكتوبر - 2021
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود شخص من الجنسية السورية في محلة البساتين / قبرشمول، وهو متهم بقتل /3/ اشخاص في بلده وبجرم دخول البلاد خلسة.

بنتيجة المتابعة، تمكنت دورية من هذه المفرزة من القاء القبض عليه على متن دراجة آلية دون لوحات، ويدعى:

ف. غ. (مواليد عام 1968، سوري)
باستماعه، اعترف بقتل /3/ اشخاص في سوريا.

سُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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