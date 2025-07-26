قتيلان جراء غارة إسرائيلية على بلدة دبعال جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية على منزل في دبعال

في تصعيد جديد للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، شنّت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الاسرائيلي، عصر السبت، غارة جوية في بلدة دبعال الواقعة في قضاء صور.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن “مسيرة استهدفت بصاروخين منزلاً في بلدة دبعال في قضاء صور، وهرعت سيارات الاسعاف الى المنزل المستهدف عند ساحة البلدة”.

وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط قتيلين في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة دبعال جنوبي البلاد.

وأفادت قناة “الميادين” أن “طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ باتجاه بلدة دبعال”، وسط معلومات غير رسمية أن الغارة استهدفت شخصين، هما بحسب صفحات مقربة من حزب الله “علي غريب ومحمد حيدر عبود”.

وأفادت قناة الحدث عن مقتل شخصين بصاروخين إسرائيليين استهدفا منزلا في بلدة دبعال بقضاء صور.

وشهدت سماء المنطقة تحليقًا مكثفًا للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي على علو منخفض.