الخميس 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قتيلان وحرق محلات.. توتر واستنفار في برج البراجنة

منذ 26 ثانية
A A A
طباعة المقال

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” سقوط قتيلين في منطقة برج البراجنة، بعدما اقدم المدعو “ع. السقا” على إطلاق النار مساء (الأربعاء 5-7-2023)، باتجاه كل من “حكمت عكر ومحمد عويد” من الجنسية الفلسطينية ومن سكان مخيم برج البراجنة، ما أدى الى وفاتهما، وذلك على خلفية إشكال قديم بين عائلتين.

وفي التفاصيل انّه في تمام السادسة مساء، وتحديدا في منطقة برج البراجنة- شارع العنان على أطراف المخيم، أقدم الجاني من آل السقا على إطلاق النار باتجاه كل من حكمت ومحمد ما أدى لمقتلهما، وعلى الفور توجه المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله الى مكان الحادثة لمعاينة الجريمة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال المشتبه  خلف محطة ميدكو في شارع العنان.

ودعا بيان صادر عن التجمع الشبابي في مخيم برج البراجنة إلى التهدئة وعدم الانجرار إلى الفتنة.

فيما تم تسجيل انتشار للفصائل الفلسطينية في أرجاء مخيم برج البراجنة، وأكدت مصادر محلية عودة الأمور تدريجياً إلى طبيعتها بعد تسليم الجاني للجيش اللبناني.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
    مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​
    كريدية: عبارة "أعلى سعر إنترنت بأدنى جودة بالعالم" غير دقيقة!
    قيادة الجيش
    بالصور.. ضبط شاحنة محملة بنحو 3.5 مليون حبّة كبتاغون

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    فحص السكري
    للتغلب على "السكري" من النوع الثاني والسمنة.. اتبع هذه النصائح الهامة
    صورة من الفيديو
    على طريقة الأفلام.. شاهد معركة بالكراسي في فندق