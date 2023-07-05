قتيلان وحرق محلات.. توتر واستنفار في برج البراجنة

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” سقوط قتيلين في منطقة برج البراجنة، بعدما اقدم المدعو “ع. السقا” على إطلاق النار مساء (الأربعاء 5-7-2023)، باتجاه كل من “حكمت عكر ومحمد عويد” من الجنسية الفلسطينية ومن سكان مخيم برج البراجنة، ما أدى الى وفاتهما، وذلك على خلفية إشكال قديم بين عائلتين.

وفي التفاصيل انّه في تمام السادسة مساء، وتحديدا في منطقة برج البراجنة- شارع العنان على أطراف المخيم، أقدم الجاني من آل السقا على إطلاق النار باتجاه كل من حكمت ومحمد ما أدى لمقتلهما، وعلى الفور توجه المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله الى مكان الحادثة لمعاينة الجريمة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال المشتبه خلف محطة ميدكو في شارع العنان.

ودعا بيان صادر عن التجمع الشبابي في مخيم برج البراجنة إلى التهدئة وعدم الانجرار إلى الفتنة.

فيما تم تسجيل انتشار للفصائل الفلسطينية في أرجاء مخيم برج البراجنة، وأكدت مصادر محلية عودة الأمور تدريجياً إلى طبيعتها بعد تسليم الجاني للجيش اللبناني.