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قتيلة وجريحة بحالة حرجة.. بسبب الألبان والأجبان

4 - أبريل - 2025
الجيش اللبناني ينتشر داخل بلدة "حوش السيد علي"

الجيش اللبناني ينتشر داخل بلدة "حوش السيد علي"

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وقع إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في بلدة حوش تل صفية في بعلبك، أسفر عن مقتل شابة وإصابة أخرى.

وفي التفاصيل، وقع الإشكال بين المدعو “أ.ر.ح” من جهة وبين المدعوين “خ.ح” و”ن.ح” من جهة أخرى على خلفية بيع أجبان وألبان في وقت سابق، حيث أقدم الأول على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه منزل كلّ من الأخيرين ما أسفر عن إصابة الشابة “أ.ع.ح” (18 عاماً) برصاصة في ظهرها أردتها قتيلة على الفور، كما أصيبت الشابة “ع.ع.ح” وهي في العقد الثالث من عمرها برصاصة في فخذها.

على الفور، نُقلا إلى مستشفى المرتضى في بعلبك، ووصفت حالة الجريحة بغير المستقرة. فيما حضرت الأجهزة الأمنية وعملت على تطويق الإشكال وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشهد البلدة حالة من التوتر بعد مقتل الشابة وإصابة الأخرى، وسط انتشار كثيف للأجهزة الأمنية والجيش اللبناني في المنطقة.

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