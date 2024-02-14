قتيلة و7 جرحى بقصف من لبنان على صفد بالجليل الأعلى

قُتلت مجندة إسرائيلية وأصيب 7 جنود آخرين جراء سقوط صاروخ -اليوم الأربعاء 14\2\2024- أطلق من جنوب لبنان واستهدف مدينة صفد بالجليل الأعلى، بينما اجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث كيفية الرد.

وقالت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني “قتلت إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها في سقوط صاروخ على مدينة صفد”.

وأشارت إلى أن “بلدية صفد أعلنت عن إغلاق السوق البلدي في المدينة، وتقوم بتقييم الموقف ما إذا كانت ستعلق العملية التعليمية”.

من جهتها، أعلنت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي) -في منشور على منصة “إكس”- أن عدد الجرحى بلغ 7 أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجرحى السبعة جنود إسرائيليون.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال -في وقت سابق- رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان، وقالت وسائل إعلام محلية إن الصواريخ استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد.

وأشارت إلى أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن مجلس الحرب يبحث كيفية الرد على القصف الذي نفذه حزب الله.

كما ويحلق الطيران الإسرائيلي بشكل كثيف في المناطق الحدودية مع لبنان وفوق إصبع الجليل.

واعتبر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان بمثابة “حرب” على دولته.

وقال في منشور على منصة إكس إن “هذه ليست قطرات هذه حرب، حان الوقت للخروج من هذا المفهوم في الشمال أيضا”.