قتيل جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة في دير سريان جنوبي لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 9:17 صباحًا
الدراجة المستهدفة في ديرسريان

بعد سلسلة غارات عنيفة أمس الأربعاء، استهدفت طائرة مسيَّرة إسرائيلية صباح اليوم الخميس دراجة نارية في بلدة دير سريان- قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وأفادت وزارة الصحة بوقوع جريح في غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة سريان بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق أفادت الوكالة الوطنية بمقتل الشخص الذي استهدفته مسيّرة إسرائيلية في دير سريان متأثراً بجروحه.

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافاً تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر “إكس”: “أغارت طائرات سلاح الجو على بنية تحتية، مخازن وسائل قتالية ومنصّة إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وجود هذه المخازن والبنية التحتية والمنصّة شكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

واستهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الواقعة بين أنصار وسيناي في جنوب لبنان. كما استهدفت إسرائيل أطراف بلدة دير الزهراني بصاروخ.

وشنت إسرائيل غارة عنيفة قرب مدينة صور سمع دويّها في أرجاء المنطقة.

