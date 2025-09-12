قتيل جراء غارة إسرائيلية على عيترون

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة ​الصحة العامة​، في بيان، أن غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة عيترون،أدت إلى سقوط قتيل.

كما أعلنت قناة الحدث عن سقوط قتيل بالغارة الإسرائيلية على عيترون جنوب لبنان.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت، منطقة الضهور في بلدة عيترون.

وتستمر إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، حيث خرق الجيش الإسرائيلي هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

ورغم انتهاء مهلة سحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان بموجب وقف إطلاق النار في 18 فبراير، أبقت هذه على وجودها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، ما يخولها الإشراف على البلدات الحدودية اللبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي للتأكد “من عدم وجود تهديد فوري”، حسبما تقول.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف الذي يطال عمق لبنان، مخلفا دمارا وضحايا. وتتحدث إسرائيل عن استهداف كوادر ومخازن أسلحة لحزب الله، بينما يرفض أهالي المناطق المتضررة هذه الادعاءات.