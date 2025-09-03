الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
قتيل جراء غارة إسرائيلية على بلدة ياطر!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2025 2:53 مساءً
من مكان الغارة في ياطر

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة الجيش الإسرائيلي بمسيرة على بلدة ياطر جنوب لبنان أدت إلى سقوط قتيل.

وأفادت المعلومات أنّ مسيّرة إسرائيلية شنّت غارة جوية استهدفت وسط بلدة ياطر (قضاء بنت جبيل – الجنوب)، ما أسفر عن سقوط قتيل إثر استهداف سيارته بشكل مباشر.

وقد أحدث الانفجار أضراراً في محيط الموقع المستهدف، فيما سادت أجواء من التوتر في البلدة. وقد نُقل جثمان القتيل إلى أحد المستشفيات القريبة.

وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل على القرى والبلدات الجنوبية، حيث تتعرض المناطق الحدودية منذ أسابيع لسلسلة اعتداءات جوية وبالطائرات المسيّرة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية جسيمة.

