الأحد 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قتيل جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة جنوبي لبنان

منذ 26 دقيقة
الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان

الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

شنّت مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، غارة على بلدة القليلة في قضاء صور استهدفت دراجة نارية.

 

 

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة القليلة قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد”.

 

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتيال قيادي بحزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة “إكس” إن الجيش شن ضربة في منطقة جبشيت جنوب لبنان و”قضى على المدعو زين العابدين حسين فتوني، القيادي في منظومة الصواريخ المضادة للدروع بوحدة قوة الرضوان لحزب الله”.

كما أضاف أدرعي أن فتوني “كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار بنى تحتية” لحزب الله في جنوب لبنان.

فيما نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لعملية استهداف القيادي بحزب الله في سيارة.

ضربات سابقة

يأتي ذلك في حين استهدفت مسيرة إسرائيلية، بوقت سابق السبت، سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة مقتل شخص وإصابة آخر في الغارة الإسرائيلية.

وكانت غارة إسرائيلية قد ضربت بصاروخ موجه سيارة في بلدة تول بمحافظة النبطية الجنوبية، الجمعة، وأكد الجيش الإسرائيلي اغتيال “قائد اللوجيستيات في قيادة الجبهة الجنوبية لحزب الله عباس حسن كركي”.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بين قعقعية الجسر وزوطر الغربية جنوب لبنان، فيما أسفرت الضربة عن مقتل عنصر من حزب الله.

    المزيد من أخبار لبنان

    العميد الركن عماد خريش وشيخ العقل
    جولة ميدانية للمدير العام للدفاع المدني في الجرد الأعلى لتعزيز الجهوزية والتعاون المجتمعي
    تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
    تحذيرات دولية تطرق أبواب بيروت وسط تصعيد إسرائيلي مستمر
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    باسيل من عكار: التيار امتداد لروح الجيش و"الوفاء" يجمعنا

    الأكثر قراءة

    عدادات المولدات
    خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
    تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
    إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟