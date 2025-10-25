قتيل جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة جنوبي لبنان

شنّت مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، غارة على بلدة القليلة في قضاء صور استهدفت دراجة نارية.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة القليلة قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد”.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتيال قيادي بحزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة “إكس” إن الجيش شن ضربة في منطقة جبشيت جنوب لبنان و”قضى على المدعو زين العابدين حسين فتوني، القيادي في منظومة الصواريخ المضادة للدروع بوحدة قوة الرضوان لحزب الله”.

كما أضاف أدرعي أن فتوني “كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار بنى تحتية” لحزب الله في جنوب لبنان.

فيما نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لعملية استهداف القيادي بحزب الله في سيارة.

ضربات سابقة

يأتي ذلك في حين استهدفت مسيرة إسرائيلية، بوقت سابق السبت، سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة مقتل شخص وإصابة آخر في الغارة الإسرائيلية.

وكانت غارة إسرائيلية قد ضربت بصاروخ موجه سيارة في بلدة تول بمحافظة النبطية الجنوبية، الجمعة، وأكد الجيش الإسرائيلي اغتيال “قائد اللوجيستيات في قيادة الجبهة الجنوبية لحزب الله عباس حسن كركي”.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بين قعقعية الجسر وزوطر الغربية جنوب لبنان، فيما أسفرت الضربة عن مقتل عنصر من حزب الله.