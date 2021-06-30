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قتيل طعناً على خلفية قطع الطريق في طرابلس ‏

30 - يونيو - 2021
وفاة

وفاة

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قتل شخص جراء إشكال على خلفية قطع طريق بين شبان من آل الجمل ‏وآخرين من آل حيدر في العيرونية – طرابلس.‏ وتطور الاشكال الى طعن بالسكاكين نتج عنه طعن المدعو “عبد الرحمن ‏الجمل” من بلدة قرصيتا بسكين في صدره حيث ما لبث ان فارق الحياة ‏متأثرا بجراحه‎.‎

وأغلق محتجون عدداً من الطرق وأضرموا النيران في إطارات ‏وحاويات قمامة في مناطق متفرقة من لبنان احتجاجاً على تردي ‏الأوضاع الاقتصادية والمعيشية‎.‎

ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدل البطالة والتضخم وغياب عدد كبير من ‏الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها مما أدى إلى ‏تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، حيث يعيش نصف السكان الآن ‏تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة‎.‎

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