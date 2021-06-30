قتيل طعناً على خلفية قطع الطريق في طرابلس ‏

قتل شخص جراء إشكال على خلفية قطع طريق بين شبان من آل الجمل وآخرين من آل حيدر في العيرونية – طرابلس. وتطور الاشكال الى طعن بالسكاكين نتج عنه طعن المدعو “عبد الرحمن الجمل” من بلدة قرصيتا بسكين في صدره حيث ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.
وأغلق محتجون عدداً من الطرق وأضرموا النيران في إطارات وحاويات قمامة في مناطق متفرقة من لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدل البطالة والتضخم وغياب عدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، حيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.