قتيل في حارة الناعمة.. وعشائر العرب تنفي علاقتها بالإشكال

سقط قتيل في منطقة حارة الناعمة، نتيجة اشكال تطور الى اطلاق النار، ما ادى الى وفاة (س. ب.)، وعلى الاثر، وصلت تعزيزات من الجيش ونفذت انتشارا، وطوقت المنطقة، وسط حال من التوتر تسود الاجواء. بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وفي الوقت عينه، شهد أوتوستراد الجنوب – بيروت حركة طبيعية.

وتعليقا على ورود أنباء في بعض المواقع ووسائل التواصل عن أن الإشكال وقع بين العرب وأبناء المنطقة، أصدرت عشائر العرب في الساحل بيانا قالت فيه: “تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن إشكالا وقع في منطقة الناعمة بين العرب وعائلات من منطقه الناعمة… يهم العشائر العربية في الساحل التوضيح أن لا علاقة لها بهذا الأشكال بتاتا لا من قريب ولا من بعيد.”