قتيل وجريح في إشكال في سير الضنية

قتيل وجريح في إشكال في سير الضنية
قتيل وجريح في إشكال في سير الضنية

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اصيب “إ. ع.” من التابعية السورية في رأسه، نتيجة إشكال وقع مع “أ. ش.” جرى خلاله إطلاق نار أدى أيضا إلى إصابة شخص في قدمه. وقد نقلت سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارىء والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” الجريحين إلى المستشفى الحكومي في طرابلس للمعالجة، لكن الأول فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وفي التفاصيل أن إشكالا وتضاربا استخدمت فيه السكاكين، وقع في أعالي منطقة جبال الأربعين ببلدة بقاعصفرين، وعولج، لكنه تجدد في بلدة سير، عند المفرق المؤدي إلى بلدة بقاعصفرين، واستخدم فيه سلاح فردي، أدى إلى سقوط القتيل والجريح.

وتنفذ وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي عمليات دهم واسعة في بلدات بقرصونا وسير وبقاعصفرين بحثا عن مطلقي النار تمهيدا لتوقيفهم.

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