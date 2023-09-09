قتيل و3 جرحى جراء الرصاص الطائش في عين الحلوة

أدى الرصاص الطائش جراء الاقتتال الدائر في مخيم عين الحلوة حسبة صيدا غرب المخيم الى إصابة عامل مصري برصاص في رجله عملت سيارة اسعاف على نقله الى المستشفى للمعالجة، في حين اصيب اثنان وقتل اخر برصاصة طائشة، بالقرب من المسلخ في منطقة الغازية، ونقلت جثة القتيل الى مستشفى الراعي في صيدا. كما جرح شخص في سينيق امام محله لبيع قطع السيارات.

وتتواصل الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين للفلسطينيين، في جنوب لبنان، منذ ليل الخميس.

وأسفرت عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف الطرفين من مسلحي حركة فتح والمجموعات المتشددة، بحسب ما أفادت مراسلتنا.

ووفقاً لما ذكره مسؤول في المخيم لوكالة فرانس برس فقد أدت أعمال عنف قبل بضعة أسابيع إلى مقتل 13 شخصاً.

كما أدت كثافة النيران إلى تسجيل حركة نزوح كبيرة للمدنيين إلى خارج مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.