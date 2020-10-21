قتيل و4 جرحى إثر إشكال فردي في الضنية

وقع إشكال فردي مساء اليوم في منطقة بقرصونا – حي آل مومنة، بعد إشكال سابق خلال النهار، تطور مساء اليوم إلى إطلاق نار وسقوط قتيل وعدد من الجرحى.

بحيث اقدم أكثر من شخص على إطلاق النار من سلاح صيد بإتجاه الشاب “أ. م” وثلاث أشخاص آخرين إضافة إلى طفل كان قد صودف وجوده في مكان الإشكال، فيما عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة والأهالي على نقل الجرحى إلى مستشفيي سير الضنية الحكومي، وطرابلس الحكومي لتلقي العلاج، و ما لبث ان فارق الشاب “أ. م” الحياة متأثراً بإصابته في الوجه.

وقد حضرت قوة كبيرة من الجيش اللبناني إلى مكان الإشكال وتعمل علي ضبط الوضع الأمني في المنطقة.