الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
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قتيل و4 جرحى في الغارة على الخيام

منذ 43 دقيقة
غارات عنيفة على الخيام

غارات عنيفة على الخيام

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى مقتل جريح متأثرًا بإصاباته البليغة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أربعة.

هذا ونفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت الحي الشرقي من مدينة الخيام.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي عدداً من القذائف المدفعية والصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب في جنوب لبنان، ما تسبب بحالة من التوتر في المنطقة.

كما و أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بالعثور على كاميرا تجسّس إسرائيلية في بلدة عيترون.

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