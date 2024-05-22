قذائف مدفعية وقنابل مضيئة.. الاشتباكات متواصلة جنوباً

يُحافظ المشهد الجنوبي على واقعه اليومي مع تواصل الإشتباكات والمعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي ليلا، عددا من القذائف المدفعية الثقيلة على وادي مظلم في أطراف بلدة بيت ليف في القطاع الاوسط، ونفذ الطيران الحربي غارات وهمية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

واستمر إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة حتى صباح اليوم، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق القرى المذكورة.

وفي مستجدات يوم أمس الثلاثاء 22\5\2024 وبحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن قوات العدو الاسرائيلي أطلقت، عند الحدود في القطاع الغربي، نيران رشاشاتها في الهواء أثناء تفقّد فرق الإسعاف مكان الغارة التي نفذتها مسيّرة في بلدة يارين، من دون وقوع إصابات.