قذيفة إسرائيلية قرب أحد مستشفيات الجنوب.. و"حزب الله" يستهدف المطلة

على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة في جنوب لبنان، استهدف “حزب الله” اليوم، مستعمرة المطلة بصاروخ موجّه. في وقت كان “الحزب” قد أصدر بيانًا أعلن فيه أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة”، استهدف مقاتلوه عند الساعة 11:30 من اليوم الجمعة، تجمعًا لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

بالمقابل، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي معاد خراج بلدتي العديسة وكفركلا، حيث استخدم العدو القنابل الحارقة. فيما طال القصف المدفعي أيضًا منطقة اللبونة والناقورة.

إلى ذلك، ألقى العدو قذيفة مدفعية من عيار 155 بالقرب من مستشفى ميس الجبل وتضرّر قسم الطوارئ وأُصيب طبيب الطوارئ بجروح طفيفة.

فيما عملت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي على إخلاء عائلة في ميس الجبل، بعد تعرض المنزل للقصف وتحدّثت معلومات عن إصابة طفيفة.

كما قام الجيش اللبناني بإخلاء الموقع الخاص به في منطقة بئر شعيب في بلدة بليدا، في القطاع الأوسط.

وفي وقت سابق اليوم، استهدف العدو الإسرائيلي أطراف بلدة ميس الجبل الشرقية ومحيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية والفوسفورية.

كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة البستان في القطاع الغربي، حيث اشتعلت حرائق في وادي العليق في خراج البلدة. وقصف العدو أيضًا تلة حمامص.

في وقت أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأنّ بلدة العديسة شهدت اشتباكات عنيفة، بعد أن استهدف مقاتلو “حزب الله” مستعمرة مسكاف عام والمطلة بقصف مركّز.

هذا وتُسجّل طلعات استكشافية شبه متواصلة للطيران المروحي التجسسي الإسرائيلي، انطلاقًا من محور الماري- المجيديّة- تلال كفرشوبا- مزارع شبعا- ​العرقوب​ ومرتفعات جبل الشيخ الغربيّة، وصولًا حتى مرتفعات برغز والأحمدية والبقاع الغربي و​إقليم التفاح​”.

إلى ذلك، أصدر “حزب الله” بيانًا نعى فيه سبعة من مقاتليه، في ظلّ استمرار القصف المتبادل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنوب لبنان، وهم:

– علي خليل العلي “خضر” من بلدة مليخ في جنوب لبنان.

– محمد علي عباس عساف “جواد” من بلدة بوداي في البقاع.

– عبد اللطيف حسن سويدان “صافي” من بلدة ياطر في جنوب لبنان.

– محمد قاسم طليس “أبو علي” من بلدة بريتال في البقاع.

– جواد مهدي هاشم “أبو صالح” من بلدة الخيام في جنوب لبنان.

– جعفر علي سرحان “مهران” من بلدة مشغرة في البقاع.

– قاسم محمد عواضة “ملاك غانم” من بلدة جويا في جنوب لبنان.