قذيفة عيتا الشعب خرقت هدوء الجنوب اليوم.. كيف يبدو المشهد مساء؟

تشهد بلدات الشريط الحدودي في جنوب لبنان حالة من الترقب، حيث يخيم الهدوء الحذر في المنطقة، في اليوم الخامس من الهدنة المؤقتة في غزة، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس”، على الرغم من تسجيل بعض الخروقات المحدودة صباح اليوم.

وبعد ساعات من تمديد الهدنة في غزة، سقطت قذيفة إسرائيلية على أطراف بلدة عيتا الشعب، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ومع تجديد الهدنة ليومين إضافيين، عاد سكان قرى الشريط الحدودي في جنوب لبنان إلى منازلهم لتفقدها، وفتحت المتاجر والمطاعم والمقاهي أبوابها.

بالمقابل تسيّر قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” دورياتها على طول الحدود الجنوبية للبنان، فيما يخرق الهدوء الحذر طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.