أخبار لبنان

قراراتٌ للمجلس الصحي في محافظة بيروت لمواجهة “كورونا”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عقد المجلس الصحي في محافظة مدينة بيروت اجتماعًا استثنائيًا برئاسة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء “كورونا”، حضره ممثل وزارة الصحة العامة.

 

واتخذ المجلس القررات التالية:

-التأكيد على المواطنين والمقيمين وجوب التقيد بتدابير الوقاية من الأمراض المعدية ولا سيما وباء كورونا والتي تصدر عن وزارة الصحة العامة.

المزيد من الأخبار

غضب فرنسي من السلطة: نحو مجلس قناصل يدير لبنان!

رسالة سيئة الى حكومة دياب.. وسفيرٌ عربيٌّ يتوقع سقوط الحكومة…

-التعميم على جميع الوافدين من المناطق والبلدان الموبوءة وجوب التقيد بشروط الحجر الصحي المنزلي وفق التعلميات الصادرة عن وزارة الصحة العامة .

– تكليف فوج حرس بيروت تسيير دوريات للكشف على أماكن اقامة الاشخاص الخاضعين للحجر المنزلي والتأكد من تقيدهم بشروطه وإبلاغ قوى الأمن الداخلي عن حالات المخالفين.

-تكليف شرطة بيروت ضبط المخالفات لشروط الحجر وإجراء المقتضى القانوني بحقهم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

كورونا يرعب لبنان.. ما لا يقل عن ألف شخص قد يكون مُشتبهاً بإصابتهم بكورونا يتنقلون…

أخبار لبنان

نقيب الأطباء: حالات كورونا ستزيد.. وهذا ما حذّر اللبنانيين منه!

أخبار لبنان

تعيينات باسيل تغضب عونيين

أخبار لبنان

البحرين: وقف كل الرحلات من وإلى لبنان حتى إشعار آخر

أخبار لبنان

الثورة “راجعة”

أخبار لبنان

حزب الله يجمِّد السفر إلى إيران