قراراتٌ للمجلس الصحي في محافظة بيروت لمواجهة “كورونا”

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عقد المجلس الصحي في محافظة مدينة بيروت اجتماعًا استثنائيًا برئاسة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء “كورونا”، حضره ممثل وزارة الصحة العامة.

واتخذ المجلس القررات التالية:

-التأكيد على المواطنين والمقيمين وجوب التقيد بتدابير الوقاية من الأمراض المعدية ولا سيما وباء كورونا والتي تصدر عن وزارة الصحة العامة.

-التعميم على جميع الوافدين من المناطق والبلدان الموبوءة وجوب التقيد بشروط الحجر الصحي المنزلي وفق التعلميات الصادرة عن وزارة الصحة العامة .

– تكليف فوج حرس بيروت تسيير دوريات للكشف على أماكن اقامة الاشخاص الخاضعين للحجر المنزلي والتأكد من تقيدهم بشروطه وإبلاغ قوى الأمن الداخلي عن حالات المخالفين.

-تكليف شرطة بيروت ضبط المخالفات لشروط الحجر وإجراء المقتضى القانوني بحقهم