قرارات بشأن إهراءات مرفأ بيروت

غرّدت النائبة نجاة عون صليبا عبر “تويتر”: “اجتمعت والنائب ملحم خلف مع الرئيس نجيب ميقاتي بحضور وزير البيئة وتمّ اتخاذ القرارات الآتية:

١- هدم الاهراءات الشمالية

٢-اخماد الحريق المستمر

٣- الحفاظ على الاهراءات الجنوبية

٤- تعديل مرسوم هدم الاهراءات، للمحافظة على الاهراءات الجنوبية كعالم شاهد على انفجار المرفأ الأليم”.

يذكر أنه لا تزال تفاصيل أسباب حدوث الانفجار عند الساعة السادسة و8 دقائق من يوم الثلاثاء ذلك، مجهولة حتى اليوم، مع عدم اكتمال التحقيق، بعد اصطدام القاضي الذي يتولى التحقيق بالملف، بمعوقات تتعلق بالحصانة القانونية التي يتمتع بها النواب. ويرى البعض أن هذه القوانين تعرقل سير العدالة وتمنع من محاسبة المسؤولين.