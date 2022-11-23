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قراران جديدان لمولوي بشأن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2022 12:16 مساءً
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

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اتخذ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارًا بتكليف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر، وذلك تأمينًا لإستمرارية سير المرفق العام وإستقراره.

كما كلف العقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر.

وكانت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب قد امرت الأسبوع الماضي بتوقيف المديرة العامة لهيئة إدارة السير والمركبات والآليات هدى سلوم بعد إخضاعها لتحقيقات مطوّلة في موضوع الإثراء غير المشروع، وإحالتها على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لإخضاعها للتحقيق الاستنطاقي.

كما جرى فتح تحقيق واسع في هذا الملف شمل موظفين في إدارة السير ومعقّبي معاملات ومسؤولَين اثنَين في النافعة في الدكوانة والأوزاعي ليرتفع عدد الموقوفين إلى 43 موقوفاً.

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