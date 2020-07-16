قراران لقضاء العجلة حول معمل التسبيخ في مطمر الكوستابرافا ومشروع طريق الشام

أعلن “تحالف متحدون” في بيان، أنه “في إطار متابعته لملف النفايات في لبنان، لا سيما معمل التسبيخ Composting في مطمر الكوستابرافا، وبعد مرور عام على الشكوى القضائية المقدمة من التحالف وشركائه أمام النيابة العامة التمييزية، لا سيما في وجه كل من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والمتعهد جهاد العرب لوقف تنفيذ المعمل المذكور لما يسببه من أضرار جسيمة على صحة المواطنين وروائح وغازات سامة وكريهة إضافية في محيط المطار”.

واضاف “اصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون قرار قضى بتعيين خبير للكشف على المعمل وتبيان مرحلة الأعمال المنجزة فيه، وما إذا كانت أعمال التسبيخ الجارية في المعمل تتسبب بأضرار صحية أو بيئية من أي نوع كانت أو تلحق ضررا برواد مطار بيروت، وتحديد نوع الضرر وأسبابه والطرق الواجب اعتمادها لوقف هذا الضرر أو تلافيه، كما قضى باطلاع الخبير على المستندات اللازمة وتقديم تقريره مرفقا بصورة فوتوغرافية ملونة ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه المهمة”.

كما أصدرت القاضية شمعون قرارا مماثلا بتاريخ اليوم قضى بتعيين خبير للكشف على مشروع طريق الشام، وصلة عاليه – سوق الغرب أيضا على خلفية الشكوى المقدمة من التحالف بتاريخ 28 شباط 2019 في وجه المتعهدين جهاد العرب ورائد الريس لافتقاره الى الشروط المفروضة لتنفيذ الالتزام وتعريض السلامة العامة لأخطار جسيمة”.

وأشار تحالف متحدون أنها “خطوة ليبنى عليها القرار المناسب”، متمنيا “أن يتم التعامل مع كل ما يتعلق بملف النفايات تحديدا كحالة طارئة تستدعي استنفار القضاء وإصداره قرارات سريعة وعاجلة، لما في ذلك من تأثير على ما تبقى من سلامة المواطنين وصحتهم