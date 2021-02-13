قراران للمجذوب لتنظيم التعليم عن بعد في المدارس الرسمية والخاصة والمدارس

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب قرارين حول تنظيم التعليم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي المعاهد الفنية الرسمية.

وجاء في القرار الأول الذي حمل الرقم 34/م/2021 ويتعلق باستمرار العمل بالتعلّم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية لدوام قبل الظهر وبعده وفي الثانويات والمدارس الخاصة :

“إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21\1\2020 (تشكيل الحكومة)،بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13\3\2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بناءً على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3\م ص تاريخ 5\1\2021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراءالاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 7\1\2021 ولغاية صباح الاثنين الموافق فيه 1\2\2021،بناءً على القرار رقم 2\م\2021 تاريخ 5\1\2021 المتعلق بتنظيم التعلم عن بعد خلال فترة الاغلاق الكامل، بناءً على القرار رقم 13\م\2021 حول تنظيم التعلم عن بعد لغاية 15 شباط 2021، استناداً الى الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بعد استطلاع رأي كل من مديريتي التعليم الثانوي والإبتدائي ومصلحة التعليم الخاص وجهاز الإرشاد والتوجيه،

بناءً على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستمر العمل بالتعلّم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية لدوام قبل الظهر وبعده وفي الثانويات والمدارس الخاصة لحين صدور قرارالعودة للتعليم المدمج.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم %”.

أما القرار الثاني وحمل الرقم 35/م/2021 ويتعلق باستمرار العمل بالتعلّم عن بعد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، فجاء فيه :

“إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21\1\2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13\3\2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بناءً على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3\م ص تاريخ 5\1\2021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراءالاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 7\1\2021 ولغاية صباح الاثنين الموافق فيه 1\2\2021، بناءً على القرار رقم 17\م\2021 حول تنظيم التعلم عن بعد لغاية 15 شباط 2021، استناداً الى الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد،

بناء على اقتراح المديرة العامة للتعليم المهني والتقني،

المادة الأولى: يستمر العمل بالتعلّم عن بعد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية (الدروس النظرية) لحين صدور قرارالعودة للتعليم المدمج.

المادة الثانية: تصدر المديرة العامة للتعليم المهني والتقني تعميما تحدّد بموجبه آلية تنظيم إعطاء الدروس التطبيقية للطلاب في المدارس والمعاهد الفنية لحين صدور قرارالعودة للتعليم المدمج.

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم %”.