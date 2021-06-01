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قراران لوزني حول تمديد المهل

1 - يونيو - 2021
غازي وزني

غازي وزني

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وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني قرارين حول موضوع تمديد المهل:

– تمدد وللمرة الأخيرة لغاية 15/06/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

– تمدد وللمرة الأخيرة لغاية 21/06/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

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