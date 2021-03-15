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قراران لوزير الزراعة يتعلقان باستيراد الفاكهة والخضار والحمضيات

15 - مارس - 2021
عباس مرتضى

الوزير عباس مرتضى

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أصدر وزير الزراعة عباس مرتضى قرارا حمل الرقم 44/1، جاء فيه:

-المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث تصبح على الشكل التالي:
يسمح باستيراد الخضار والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتبارا من تاريخه ولغاية ستة أشهر والباقي دون تعديل.

-المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.

كما اصدر قرارا ثانيا حمل الرقم 9/1 جاء فيه:

– المادة الاولى: تستثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف أنواعها، والمصدرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد، من اذن الاستيراد المسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.

– المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.

– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

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