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قراران لوزير المالية... هذه التّفاصيل

منذ 17 دقيقة
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل.

وجاء في القرار الأول:
“تمدد لغاية 10/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

القرار الثاني:
“تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها”.

ويأتي القراران “من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين التزام الموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم”، على ما أعلن المكتب الاعلامي للوزارة.

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