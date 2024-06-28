الجمعة 22 ذو الحجة 1445 ﻫ - 28 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قراران لوزير المال.. إليكم التفاصيل

منذ 3 دقائق
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

A A A
طباعة المقال

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل ضريبية.

وجاء في القرار الأول:

” تمدد لغاية 31/07/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.”

في القرار الثاني:
” تمدد لغاية 31/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023.”

ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للإلتزام بهذا الموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

    المزيد من أخبار لبنان

    نقيب الصيادلة جو سلوم
    سلوم: للحفاظ على صحّة الاطفال
    الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الأمين العام لـ"الجماعة الإسلامية" في لبنان الشيخ محمد طقوش
    لقاء بين نصرالله والأمين العام لـ"الجماعة الإسلامية" في لبنان
    أثناء لقاء جعجع في معراب
    جعجع: هذه الحرب التي لم تأتِ بأي خير للبنان

    الأكثر قراءة

    التحذيرات الدولية للبنان تتوالى... فات الأوان
    غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
    فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري لدى وصوله إلى بيروت: عودتي هي لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري