قرار إستثنائي من الضمان... إليكم تفاصيله

صدر عن “الضمان الاجتماعي” البيان الآتي:

نظراً إلى الأوضاع الدقيقة التي تسود قطاعات البلاد كافّة والحاجة الملحّة الى تسيير عجلة الاقتصاد، قرّر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي فتح مكاتب ومراكز الصندوق التي تقدّم خدمتي براءة الذمّة وقبض الاشتراكات أبوابها يوم الجمعة الواقع في 30/12/2022، بشكل استثنائي، كذلك مصلحة براءة الذمّة ومصلحتي الاشتراكات والمحاسبة في المركز الرئيسي في بيروت.

وأوضح بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، أن “هذا الإجراء يأتي ضمن اتخاذ كافّة التدابير اللازمة من أجل تسهيل أمور المضمونين وأصحاب العمل وبخاصة لناحية استفادة هؤلاء من الاعفاءات وغرامات زيادات التأخير وتمديد المهل قبل نهاية العام”.

وأكّد مدير عام الصندوق أن “كلّ الاجراءت اللوجستية اللازمة من أجل تفعيل هذه الخدمات جاهزة، ولاسيّما لجهة تأمين الأحبار والأوراق والطاقة الكهربائيّة”.

ونوّه “بجهود جميع مستخدمي الصندوق الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل خدمة المضمونين وأصحاب العمل بالرغم من الضغوط الكبيرة والظروف المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها، خصوصاً بعدما بات الصندوق يعمل بأقلّ من 40% من ملاكاته نظراً الى الشواغر الكبيرة التي طالت المؤسسة”.