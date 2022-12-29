الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار إستثنائي من الضمان... إليكم تفاصيله

منذ ساعة واحدة
مبنى صندوق الضمان

مبنى صندوق الضمان

A A A
طباعة المقال

صدر عن “الضمان الاجتماعي” البيان الآتي:

نظراً إلى الأوضاع الدقيقة التي تسود قطاعات البلاد كافّة والحاجة الملحّة الى تسيير عجلة الاقتصاد، قرّر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي فتح مكاتب ومراكز الصندوق التي تقدّم خدمتي براءة الذمّة وقبض الاشتراكات أبوابها يوم الجمعة الواقع في 30/12/2022، بشكل استثنائي، كذلك مصلحة براءة الذمّة ومصلحتي الاشتراكات والمحاسبة في المركز الرئيسي في بيروت.

وأوضح بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، أن “هذا الإجراء يأتي ضمن اتخاذ كافّة التدابير اللازمة من أجل تسهيل أمور المضمونين وأصحاب العمل وبخاصة لناحية استفادة هؤلاء من الاعفاءات وغرامات زيادات التأخير وتمديد المهل قبل نهاية العام”.

وأكّد مدير عام الصندوق أن “كلّ الاجراءت اللوجستية اللازمة من أجل تفعيل هذه الخدمات جاهزة، ولاسيّما لجهة تأمين الأحبار والأوراق والطاقة الكهربائيّة”.

ونوّه “بجهود جميع مستخدمي الصندوق الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل خدمة المضمونين وأصحاب العمل بالرغم من الضغوط الكبيرة والظروف المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها، خصوصاً بعدما بات الصندوق يعمل بأقلّ من 40% من ملاكاته نظراً الى الشواغر الكبيرة التي طالت المؤسسة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لا اختراق في الأزمة اللبنانية
    لا مؤشرات إيجابية توحي بحل مع بداية 2023
    سرقة
    مسلسل السرقات في البلدات تابع... إليكم التفاصيل
    بسام طليس
    طليس: هذا سبب عودة طوابير الذل أمام المحطات

    الأكثر قراءة

    الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
    منصة صيرفة الى 50000 ليرة
    ميسي حاملًا كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟
    طعن
    بالفيديو.. طعنته زوجته وفرت مع شريكها الى جهة مجهولة