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قرار باقفال دائرة النفوس في جبل لبنان 3 ايام... ما السبب؟

14 - يوليو - 2021
قلم نفوس

قلم نفوس

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أصدر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي قرارا بـ”اقفال دائرة نفوس جبل لبنان، بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/8/2020 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وبناء على كتاب رئيس دائرة نفوس جبل لبنان المؤرخ في 13/7/2021 المتضمن وجود حالة مشتبه في اصابتها بوباء كورونا في دائرة نفوس جبل لبنان، وحرصا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة، يقرر ما يأتي:

– المادة الاولى: تقفل دائرة نفوس جبل لبنان 3 أيام بدءا من صباح الأربعاء 14/7/2021 ولغاية مساء الجمعة المقبل في 16/7/2021 ليصار الى اجراء الفحوص اللازمة وإتمام أعمال التعقيم، على أن يتخذ القرار بإعادة الوضع إلى طبيعته إستنادا إلى نتائج الفحوص.

– المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع رئيس دائرة نفوس جبل لبنان تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.

– المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره”.

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