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قرار برفع السرية المصرفية عن رئيس مجلس الانماء والاعمار وآخرين

22 - مارس - 2021
آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 10:40 صباحًا
قضاء

قضاء

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أرسلت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الى النيابة العامة التمييزية قرارها برفع السرية المصرفية عن حسابات رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومهندسين عاملين معه وعدد من المتعهدين والإستشاريين، بجرم الهدر في شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير، وذلك على خلفية الإخبار المقدم من الإعلامي سالم زهران، بناء لطلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، بالإستناد الى إدعاء النائب العام المالي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا.

كما حدد القاضي أبو سمرا جلسة إستجواب للمدعى عليهم في ملف الصرف الصحي في 30 آذار الجاري، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

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