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قرار بلجيكي هام يتعلق بملاحقة الجرائم المالية في لبنان وأوروبا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - يناير - 2023 9:26 مساءً
مجلس النواب البلجيكي

مجلس النواب البلجيكي

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صوت البرلمان البلجيكي (الأربعاء 18-1-2023) على قرار يتعلّق بالجرائم المالية ومكافحة الفساد في لبنان.

وقال المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أن مجلس النواب البلجيكي صوّت بإجماع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التي تمثل كافة الأحزاب البلجيكية على القرار الذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا.

وأضاف المرصد: “القرار يعد سابقة في برلمان أوروبي ويحمل صفة القانون”، مشيرا إلى أنه “في الأسباب الموجبة للقرار تم ذكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كذلك تم دعم التحقيق في انفجار المرفأ”.

وشدد النائب البلجيكي مالك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، عقب انتهاء الاجتماع الى أن يجب أن تتوقف السرقة الممنهجة للمال اللبناني من قبل طبقة سياسية مالية.

كما لفت الى أن لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي تصوت على نص القرار الذي تقدمت به مما يمهد الطريق أمام عقوبات أوروبية ضد المرتكبين في نفس اللحظة التي يكون فيها المحققون الأوروبيون في لبنان.

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