قرار جديد بشأن مفاوضات الحدود.. "الحزب" يسحب الملف من برّي وميقاتي!

أبلغت مصادر دبلوماسية، “نداء الوطن”، بأنّ الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أنّ حزب الله اتخذ قرارًا جديدًا يتصل بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البرية بين البلدين. ويقضي بـ”كف يد” رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن التفاوض الفعلي في ملف الحدود نيابة عن حزب الله.

وتزامن هذا التطور، مع تصريح أدلى به أمس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب طالب فيه بـ”مفاوضات غير مباشرة لحل النقاط الخلافية”، على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وأشار إلى أنّ “المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين نقل إلينا بعض الأفكار، لكنها غير مكتملة”.

ولم يتضح بعد، بمَن تتمثل قناة التواصل بين “الحزب” والجانب الأميركي بعد تنحية “الحزب” للرئاستين الثانية والثالثة عن هذه المهمة، علمًا أن المفاوضات الخارجية رسميًا هي من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرًا، لكن هذا المنصب شاغر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022 .

وفي معطيات المصادر الدبلوماسية، أنّ هناك عوامل استجدت منذ آخر موقف للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أعلنه في 3 تشرين الأول الماضي، أي قبل 4 أيام من حرب غزة. ففي كلمة له في ذكرى المولد النبوي، تحدث نصر الله عما سمّاه “المؤشرات الإيجابية” المتلعقة بالتنقيب البحري، لكن سرعان ما تبيّن أن نتائج الحفر في البلوك 9 أتت سلبية.