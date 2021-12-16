الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار جديد في ملف موقوفي أحداث الطيونة.. إليكم التفاصيل

16 - ديسمبر - 2021

أنصار ميليشيا حزب الله خلال اشتباكات الطيونة

A A A
طباعة المقال

صدّقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر قرار إخلاء سبيل الموقوفين على خلفية أحداث الطيونة جواد عبد الاحد ورودريغ توما.

وكان هذا القرار صدر عن القاضي فادي صوان قبل تبلغه طلب الردّ من محامي الادّعاء.

يذكر أنه عاش لبنان في 14 تشرين الأول، وتحديداً مثلث الطيونة عين الرمانة والعدلية، تصعيداً غير مسبوق أتى بعد أن احتشد مناصرون لحزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتنحية قاضي التحقيق بانفجار المرفأ طارق بيطار، إلا أن الأمور سرعان ما تدهورت أمنياً.

ووقعت اشتباكات بالرصاص والقذائف عند منطقة الطيونة والشياح وعين الرمانة، ما أدى إلى وقوع 6 قتلى وأكثر من 30 جريحا.

كما ملأ رصاص القناصين المجهولين المكان، قبل أن يستعرض الحزب وحليفته أسلحتهما الثقيلة، في مشهد ذكر بتفلّت الميليشيات زمن الحرب الأهلية المريرة.

فيما انتشر مسلحو حزب الله وأمل في الشوارع والطرقات مستعرضين بأسلحة ثقيلة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدفاع المدني
    ما حقيقة انقطاع الكهرباء عن مركز الدفاع المدني في صور
    مستشفى- تعبيرية
    اجتماع طارئ في نقابة المستشفيات للبحث في تغطية كلفة غسل الكلى
    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: يجب علينا اعادة تنظيم عملية الترخيص للقطاع الإعلاني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟