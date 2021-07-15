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قرار جديد لمكاوي

15 - يوليو - 2021
محافظ جبل لبنان

محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي

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اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا يحمل الرقم 99/2021 يتعلق بتمديد العمل بالتصاريح المتعلقة باستثناء سير الدراجات النارية من مضمون القرار رقم 881/2014 تاريخ 28/11/2014. ونص القرار على ما يلي:

“المادة الاولى: يمدد العمل بالتصاريح الصادرة عن محافظ جبل لبنان بموجب قرارات، والمتعلقة باستثناء سير الدراجات النارية من مضمون القرار رقم 881/2014 تاريخ 28/11/2014 وذلك لغاية 31/12/2021.

المادة الثانية: تكلف كل من قيادة منطقة جبل لبنان لقوى الامن الداخلي والقائمقامين والبلديات المعنية كل في ما خصه حسن تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.

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