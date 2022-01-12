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قرار جديد لوزير التربية.. المدارس غداً مقفلة

12 - يناير - 2022
آخر تحديث: 12 - يناير - 2022 6:45 مساءً
المدارس

المدارس

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة، والجامعات، يوم غد الخميس ، وذلك بعدما تلقى اتصالات من المراجع الأمنية، وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غداً.

يشار إلى أن لبنان سيشهد غداً الخميس إضراباً عاماً لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، في ظل الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات.

كما أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اهمية دعم هذا الاضراب، بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن.

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