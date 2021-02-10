السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار جديد من إدارة مزار سيدة حريصا

10 - فبراير - 2021
مزار سيدة لبنان - حريصا

مزار سيدة لبنان - حريصا

A A A
طباعة المقال

اعلنت إدارة مزار سيّدة لبنان- حريصا، في بيان، انه “تنفيذًا لأحكام قرار مجلس الوزراء القاضي بالإقفال العام، ومع صدور تحديث استراتيجيّة مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، وعطفًا على تعميم صاحب الغبطة والنيافة بشأن إثنين الرماد، “سيتم فتح المزار حصرًا لزيارة القربان الأقدس في كنيسة أم النور”الساعة السابعة صباحًا لغاية الساعة الخامسة عضراً، وسيتم نقل الاحتفال بالذبيحة الإلهية عند الساعة العاشرة صباحًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي “من دون تواجد مؤمنين”.

ولفتت الى “إيقاف الاحتفال بالقداسات وباقي الأسرار، وإقفال كافة الكنائس والبوابة المؤدّية إلى تمثال العذراء، واعتماد أقصى إجراءات السلامة والصحّة المهنيّة، وقواعد الوقاية والحماية والتباعد الجسديّ”.

أمّا، في ما يخصّ نظام الاحتفالات في زمن الصوم المبارك:

– إثنين الرماد: المجال مفتوح للمؤمنين بالتبرّك بالرماد طيلة النهار.

– أيّام الجمعة من زمن الصوم: تحتفل جماعة الكهنة في المزار بصلاة المساء وزياح الصليب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند الساعة 7.15 مساءً.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

تدابير سير
تدابير سير غدا في هذه المناطق بمناسبة “رالي الربيع الـ 37”
الاساتذة المتعاقدون
حراك المتعاقدين يحذّر: لدفع متوجبات المشاركين في الانتخابات.. وإلا!
اطلاق نار
أطلقا النار على ملحمة وحاولا قتل صاحبها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
مجلس الوزراء
فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
المروحية الإيطالية
العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!