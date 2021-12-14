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قرار جديد من الغرفة الإستئنافية العاشرة في بيروت

14 - ديسمبر - 2021
القضاء

القضاء

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أصدرت الغرفة الإستئنافية العاشرة في بيروت الناظرة بالدرجة الأولى في قضايا المطبوعات والمؤلفة بالإنتداب من القضاة هبة عبدالله رئيسة وناديا جدايل وأماني مرعشلي مستشارتين، حكمها في الشكوى المقدمة من المدعي جهاد العرب، بواسطة وكيله المحامي مارك حبقة، أمام النيابة العامة التمييزية، بحق المدعى عليه الصحافي حسن صبرا، وذلك على خلفية مقال نشره صبرا في العدد الصادر من مجلة الشراع بتاريخ 1/2/2019 تحت عنوان “من هنا نبدأ- عشر نصائح الى الرئيس سعد الحريري”.

وقد ورد في أحد بنود المقال في مخاطبة صبرا للرئيس الحريري ما حرفيته: “تفضل وطهر حولك، وأبعد اللصوص والإنتهازيين، وأطلب نقل منزل جهاد العرب من تحت دار الوسط، فهذا مدخل صادق لإبعاد الفساد من حولك”.

هيئة المحكمة، وبعد ورود طلب فتح محاكمة مقدم من صبرا بتاريخ 23/11/2021، وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الإستئنافية، قررت بالإتفاق إدانة صبرا بصفته كاتب المقال المنشور في مطبوعة الشراع موضوع الدعوى الراهنة بمقتضى المادة 20 من المرسوم الإشتراعي 77/104 وحبسه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وإبدال هذه العقوبة تخفيفا سندا للمادة 254/عقوبات بغرامة وقدرها مليونا ليرة لبنانية.

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