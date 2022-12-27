حكمان جديدان من المحكمة العسكرية... إليكم التفاصيل

قرّرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية، برئاسة مسيّر أعمال المحكمة المقدم الركن مارون طنوس، الحكم غيابياً على المتهم الفار علي.م.ز (لبناني) بالأشغال الشاقة المؤبدة ومليون ليرة غرامة وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه، سنداً للمواد 201/549 و733 و72/أسلحة وذخائر و205 و63 و49/ عقوبات، وذلك لإقدامه في محلة الشراونة- بعلبك بتاريخ 22/2/2021 على محاولة قتل عناصر من قوى الأمن أثناء قيامهم بالوظيفة، ونقل وحيازة سلاح حربي من دون ترخيص، وإحداث تخريب في آليات عسكرية.

كما قرّرت المحكمة الحكم غيابياً على المتهم الفار عمر.ي (سوري) بالإعدام وإلزامه تقديم بندقية حربية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه، سنداً للمواد 335/ عقوبات و2/4 من قانون 11/1/1958 و383 و368/ عقوبات و72/ أسلحة وذخائر و205 و49 و63 و98/عقوبات، لإقدامه على الإنتماء الى مجموعات إرهابية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وإثارة النعرات الطائفية والحضّ على الإقتتال بين الطوائف، وتهديد عناصر عسكرية بسبب الوظيفة، وشتم المؤسسة العسكرية وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص.