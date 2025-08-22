قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وعطفاً على البيان الذي أصدرته، والذي أوضحت فيه أن القرار ۹۰ تاريخ ٢٦ تموز ۲۰۰۷، لا يلحظ الترخيص إلا لنوعين من نشاطات رياضات الهواء الطلق الجوي، هما الطيران الشراعي بواسطة مظلات المنحدرات Delta Plane والمثلث الطائر Parapente Paragliding.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوانين والمراسيم والقرارات المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة لم تلحظ إطلاقا نشاط الـ Acro-Paragliding الذي ذهب ضحيتها الشاب عمر سنجر.

وبما أن هذه الرياضة غير منظمة في لبنان، وبالتالي غير مرخصة، حيث لا يمكن ممارستها دون تنظيمها، لذا، تقرر ما يلي:

– يمنع منعاً باتاً ممارسة رياضة أو أنشطة الـ Acro-Paragliding في لبنان.

– يشمل هذا المنع ممارس هذه الرياضة أو النشاط والمسهل لها والمسؤول عن المنصة التي يتم الانطلاق منها.

وتعد مخالفة هذا التعميم بمثابة مخالفة لقرار إداري ويترتب عليها ملاحقة جزائية بحق المخالفين.