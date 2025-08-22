الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!

منذ 29 ثانية
وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وعطفاً على البيان الذي أصدرته، والذي أوضحت فيه أن القرار ۹۰ تاريخ ٢٦ تموز ۲۰۰۷، لا يلحظ الترخيص إلا لنوعين من نشاطات رياضات الهواء الطلق الجوي، هما الطيران الشراعي بواسطة مظلات المنحدرات Delta Plane والمثلث الطائر Parapente Paragliding.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوانين والمراسيم والقرارات المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة لم تلحظ إطلاقا نشاط الـ Acro-Paragliding الذي ذهب ضحيتها الشاب عمر سنجر.

وبما أن هذه الرياضة غير منظمة في لبنان، وبالتالي غير مرخصة، حيث لا يمكن ممارستها دون تنظيمها، لذا، تقرر ما يلي:

– يمنع منعاً باتاً ممارسة رياضة أو أنشطة الـ Acro-Paragliding في لبنان.

– يشمل هذا المنع ممارس هذه الرياضة أو النشاط والمسهل لها والمسؤول عن المنصة التي يتم الانطلاق منها.

وتعد مخالفة هذا التعميم بمثابة مخالفة لقرار إداري ويترتب عليها ملاحقة جزائية بحق المخالفين.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الصحة العامة
    الصحة: قتيل في الغارة على عيتا الشعب
    النائب فريد البستاني
    البستاني: لجنة الاقتصاد تؤيّد القرارات المتعلقة بتنظيم عمل المولدات وستتابع تنفيذها
    عناصر من الجيش اللبناني
    الجيش: تفجير ذخائر في دير قانون رأس عين

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    "غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
    الجبهة الجنوبية
    بعد الغارات المكثفة على الجنوب.. بيان من الجيش الإسرائيلي
    مطار بيروت- ارشيف
    بيان من الأمن العام: توقيف عسكريين لهذا السبب