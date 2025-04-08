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قرار قضائي بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

منذ 4 ساعات
القضاء

القضاء - تعبيرية

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أصدر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالانابة القاضي بلال حلاوي قراراً يتعلق بمحاكمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومروان جو عيسى الخوري وميشال تويني اعتبر فيه أفعال سلامة من نوع جنايات الموادّ 360/359 و460/459 و454/460/459 و638 واعتباره بحالة إثراء غير مشروع.

وقرر اعتبار أفعال المدعى عليهما تويني والخوري من نوع التدخل في الجنايات الحاصلة المنصوص عنها في المواد 220/460/459 و220/460/459/454 و220/360/359 و220/638 واعتبارهما بحالة إثراء غير مشروع، كما ردّ إخلاء السبيل المقدّم من سلامة والطلبين المقدّمين من تويني والخوري لاسترداد مذكرتي التوقيف الغيابيّتين الصادرتين بحقهما.

كما قرر محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في بيروت وتدريكهم الرسوم والنفقات كافة.

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