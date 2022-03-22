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قرار قضائي برفع الأختام عن “فرنسبنك”.. اليكم التفاصيل

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 4:06 مساءً
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أوقفت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله، قرار محكمة التنفيذ في بيروت القاضي بإقفال مصرف “فرنسبنك” بالشمع الأحمر، وأمرت بوقف العمل بالمعاملة التنفيذية فوراً، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إقفاله.

وتضمّنت وقائع الحكم، أن “قرار محكمة التنفيذ المستأنف يتسم بصيغة المؤقت”. واستعرض كيفية حصول صاحب الدعوى المودع عيّاد غرباوي إبراهيم على شك مصرفي من “فرنسبنك” مقابل وديعته، وأشارت إلى أن المدعي “تقدم بالمعاملة التنفيذية المعترض عليها وطلب تنفيذ الشك المصرفي المسحوب على مصرف لبنان، علماً أن المصرف غير مدين للمستأنف عليه بعد أن أوفى الدين بموجب شك مسحوب على مصرف لبنان، في ظلّ عدم إبراز المستأنف عليه لأي مستند عن امتناع المسحوب (مصرف لبنان) عليه عن الدفع، ما جعل المصرف بريء الذمة تجاه طالب التنفيذ”.

وبناء على الوقائع المشار إليها أعلاه، أكدت المحكمة أن “سقوط الدعوى الصرفية يستتبع سقوط القوّة التنفيذية للشك، لأن الشك كسند عادي يتضمّن أمراً من الساحب الى المسحوب عليه بدفع قيمة الشك لحامله، فلا يصحّ كسند تنفيذ عادي بوجه الساحب، ما يقتضي وقف تنفيذ المعاملة المعترض عليها”. وبناء عليه قررت المحكمة فسخ قرار محكمة التنفيذ ووقف المعاملة التي جرى على أساسها إقفال مصرف “فرنسبنك”، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

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