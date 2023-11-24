الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 24 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار قضائي بِحق الموقوف بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية!

منذ ساعة واحدة
محكمة - تعبيرية

محكمة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان قراره الاتهامي بحق الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتهم بإطلاق النار عدة مرات على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحق أيضا من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع اطلاقه النار على مدخل السفارة الأميركية في عوكر ليل 20 أيلول 2023.

واتهم صوان الموقوف خليل بجناية محاولة القتل عمدا بمقتضى المادة 549/201 عقوبات وظنّ به بجنح المواد 72 من قانون الأسلحة والذخائر و379 و733 عقوبات وهي تتعلق بحمل الأسلحة غير المرخصة والتحطيم والتمرد على السلطات العامة، وأحال الملف مع الموقوف على المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر للبدء بمحاكمته.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الصحة
    احذروا الفوسفور الأبيض.. تعليمات هامة من وزارة الصحة لأهالي جنوب لبنان
    من تشييع القيادي القسامي "أبو خالد"
    فيديو - تشييع القيادي القسامي "أبو خالد" في مخيم الرشيديّة.. وطرابلس تُودّع شهداءها
    وزير الخارجية عبد الله بو حبيب والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
    بو حبيب يدعو بوريل لزيارة لبنان.. ويُطالب "إسرائيل" بوقف تهديداتها

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
    مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
    بعد تصريحاته الأخيرة عن النبي محمد.. ماذا حصل للمسؤول الأسبق بإدارة أوباما ؟
    خلال تشييع نجل النائب محمد رعد
    تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز