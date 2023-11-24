قرار قضائي بِحق الموقوف بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية!

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان قراره الاتهامي بحق الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتهم بإطلاق النار عدة مرات على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحق أيضا من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع اطلاقه النار على مدخل السفارة الأميركية في عوكر ليل 20 أيلول 2023.

واتهم صوان الموقوف خليل بجناية محاولة القتل عمدا بمقتضى المادة 549/201 عقوبات وظنّ به بجنح المواد 72 من قانون الأسلحة والذخائر و379 و733 عقوبات وهي تتعلق بحمل الأسلحة غير المرخصة والتحطيم والتمرد على السلطات العامة، وأحال الملف مع الموقوف على المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر للبدء بمحاكمته.