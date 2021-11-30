الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 30 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار قضائي جديد ينصف المودعين

منذ 33 دقيقة
القضاء

القضاء

A A A
طباعة المقال

صدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني قرارًا جديدًا ينصف المودعين، أشارت فيه إلى أن

“رد الوديعة بموجب شيكات مصرفية لا يبرئ ذمة المصرف كون هذه الطريقة لا تحقق للمودعين راهنًا الإيفاء الفعلي، إذ يتحمل المصرف في علاقته مع المودع مسؤولية الاخلال بتنفيذ موجباته التعاقدية، إن المرتبطة مباشرة بتنفيذ العملية المصرفية المطلوبة منه كإجراء التحويلات المصرفية، أو لجهة ما يتعلق بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف من عدم الإخلال بموجب السلامة الائتمانية وضرورة تأمين السيولة اللازمة لمؤونة الشيكات، إلى المحافظة على حقوق المودعين وأموالهم، وضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليًا على أموالهم أو استعمالها واستثمارها بشكل منتج.”

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤسسة كهرباء لبنان
    مباحثات بين وزير الطاقة ونظيره القطري لتأمين الغاز اللازم لتغذية “كهرباء لبنان”
    تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية
    1618 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
    غوتيريش: التدهور الاجتماعي والاقتصادي في لبنان يقوّض تنفيذ ​القرار 1701

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    مفاجآت جديدة يكشفها جوزيف أبو فاضل.. “حزب الله مش فارق معو”!!
    مؤسسة كهرباء لبنان
    عمال كهرباء لبنان: سنتوقف عن العمل الخميس والجمعة
    حادثة السيتي مول تتفاعل.. والإدارة تكذب وكادت تتسبب بقتل طفل