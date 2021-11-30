قرار قضائي جديد ينصف المودعين

صدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني قرارًا جديدًا ينصف المودعين، أشارت فيه إلى أن

“رد الوديعة بموجب شيكات مصرفية لا يبرئ ذمة المصرف كون هذه الطريقة لا تحقق للمودعين راهنًا الإيفاء الفعلي، إذ يتحمل المصرف في علاقته مع المودع مسؤولية الاخلال بتنفيذ موجباته التعاقدية، إن المرتبطة مباشرة بتنفيذ العملية المصرفية المطلوبة منه كإجراء التحويلات المصرفية، أو لجهة ما يتعلق بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف من عدم الإخلال بموجب السلامة الائتمانية وضرورة تأمين السيولة اللازمة لمؤونة الشيكات، إلى المحافظة على حقوق المودعين وأموالهم، وضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليًا على أموالهم أو استعمالها واستثمارها بشكل منتج.”