قرار قضائي حول نزاع الأقساط بين طلاب وجامعة (LAU).. وهذا ما جاء فيه

أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا قرارا معجل التنفيذ على أصله، قضى بإلزام الجامعة اللبنانية – الأميركية (LAU)، المستدعى بوجهها من عدد من الطلاب تمكينهم من الحصول على كامل الخدمات والمعاملات التي يحصل عليها زملاؤهم المسددين لأقساطهم، وذلك من خلال الولوج الى منصة Portal بعد أن حجبت إدارة الجامعة أسماءهم.

وكان النزاع القضائي بين الطلاب المستدعين وإدارة الجامعة، قد بدأ منذ تاريخ 8 آذار الجالي على خلفية “عرض وإيداع” بين الطرفين للأقساط المتوجبة وفق سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة والمحدد حسب سعر المنصة الرسمية ب 3900 ليرة لبنانية وليس 1500ل.ل.

كما أوردت القاضية نجا في قرارها، إلزام الجامعة دفع غرامة إكراهية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم يثبت فيه مخالفة قرار العجلة الراهن، مفسحة في المجال أمام محكمة الاستئناف الناظرة في أصل النزاع لاتخاذ القرار بشأن الحقوق المتعلقة بموضوع الإستدعاء الراهن، وذلك سندا الى نص المادة 604 أ.م.م معطوفة على المادة 589 من القانون عينه.