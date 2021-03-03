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قرار قضائي يمهل وزارة الصحة 48 ساعة لتلقيح مواطن لبناني!

3 - مارس - 2021
القضاء

القضاء

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اتخذت القاضية كارلا شواح، قرارا يقضي بإلزام الدولة اللبنانية ووزارة الصحة بتلقيح المواطن جوزيف الحاج وفقاً للآليات المعتمدة و بناءً على الدعوى المقدمة من قبله ونظراً لظرفه الصحي.

واعتبرت شواح في قرارها، ان “الدولة اللبنانية ارتكبت خطأ جسيما بتلقيح النواب والوزراء وخالفت المعايير والخطة التي أعلنت عنها”.

وامهلت شواح وزارة الصحة ٤٨ ساعة لتلقيح المواطن تحت طائلة غرامة الكراهية ١٠ ملايين ليرة عن كل يوم تأخير.

بدوره، نشر الإعلامي معلوف قرار القاضية، معلقا بالقول “تحية للانسان القاضية كارلا شواح وقرارها الصادر باسم الشعب اللبناني”.

للإطلاع على القرار القضائي:

 

 

 

 

 

 

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