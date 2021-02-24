قرار لدياب بشأن تدابير مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قرارًا بتكليف وزراء الدفاع، الداخلية، المالية والاقتصاد، وضع خطة متكاملة لاتخاذ أقصى الإجراءات والتشدد في تطبيق تدابير مكافحة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، خصوصًا المواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية لمنع التهريب.

وشمل القرار إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلي الوزارت والأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات العملانية واللوجستية لوضع الخطة التي ستقرر من قبل الوزراء موضع التنفيذ الفوري.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فسيتم إيداع تقرير دوري لدى رئيس الحكومة عن سير الإجراءات المتبعة.